Manovra, Dombrovskis: pareri Commissione Ue il 23 novembre

Roma, 9 ott. (askanews) – La Commissione europea presenterà le sue valutazioni sui piani di bilancio dei paesi Ue sul 2026 il prossimo 23 novembre, con il “pacchetto di autunno”. Lo ha riferito il commissario europeo all’REconomia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo, ricordando che i suddetti piani andranno notificati entro il 15 ottobre.

“Mantenere finanze pubbliche solide, investendo in sicurezza e difesa sarà cruciale nel periodo in avanti – ha detto -. La Commissione è pronta a esaminare i piani per il 2026 entro il 15 ottobre, abbiamo ricevuto quelli di Olanda e Finlandia”. Bruxelles, ha ricordato, valuterà in particolare l’andamento futuro della spesa netta.

