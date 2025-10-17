Manovra finanziaria, Schillaci: “Più soldi per la sanità, la salute dei cittadini è una priorità di questo Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “La salute dei cittadini è una priorità per questo Governo e lo abbiamo dimostrato anche con la manovra finanziaria 2026, che aumenta in modo significativo il Fondo sanitario per potenziare la sanità pubblica. Investiamo per assumere più personale, pagare meglio chi lavora nella sanità pubblica e continuare ad abbattere le liste d’attesa. E garantiamo fondi per rafforzare la prevenzione, in particolare potenziando i programmi di screening, la tutela della salute mentale e le cure palliative. Il diritto alla salute non è uno slogan, ma un impegno concreto”. È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

