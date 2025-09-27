Manovra, Lega: dalle banche possibile contributo di 5 miliardi

Milano, 27 set. (askanews) – In vista della prossima manovra, le

grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di

euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese.

E’ quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo

Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ispirata a

quanto sperimentato con successo, da anni, in alcuni Paesi

europei. Lo fa sapere la Lega. L’obiettivo è intervenire sugli

extraprofitti dei maggiori istituti di credito.