Manovra, Lollobrigida: si può correggere, legittimo ognuno proponga

25 Ottobre 2025

Askanews
Roma, 25 ott. (askanews) – “Il Parlamento è il luogo nel quale si deve discutere altrimenti che senso ha? La proposta è di governo, all’interno del Parlamento le forze politiche anche di centrodestra stanno raccogliendo istanze e potranno proporre emendamenti perché una manovra si presenta e poi si può correggere altrimenti il passaggio parlamentare non avrebbe senso”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, interpellato sulla legge di bilancio al termine dell’evento per i tre anni di governo organizzato dal coordinamento regionale di Fdi nel Lazio.

“È legittimo che ogni forza politica, anche nel centrodestra, essendoci partiti uniti nei valori e nei programmi ma differenti in alcune ricette e declinazioni, possa dire la sua e proporre”, ha concluso.

