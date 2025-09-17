Manovra, Orsini: parte dialogo con governo, crescita priorità

Roma, 17 set. (askanews) – Sul fronte della manovra “adesso noi stiamo cominciando a dialogare con il governo. È ovvio che è anche un tema di questa mattina del fatto che comunque l’accordo siglato con Cassa Depositi e Prestiti va tutto verso la crescita e la competitività del nostro Paese. Quindi per rendere competitivo il nostro Paese e dare crescita al nostro Paese serve – ha spiegato – sicuramente innovazione, ricerca e sviluppo e investimento. Per noi sono fondamentali perché noi non dobbiamo mai dimenticarci che impresa e lavoro sono la stessa cosa, lavoro e impresa sono la stessa cosa. Noi dobbiamo tutelare il nostro tessuto imprenditoriale, i nostri lavoratori, ma oltre a questo serve anche essere competitivi con il resto del mondo. Penso alla Cina o agli Stati Uniti che stanno cercando di attrarre a sé anche le nostre imprese. Per fare questo dobbiamo investire a innovare”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’evento ‘Insieme per il futuro delle imprese’, promosso da Cassa Depositi e Prestiti.