Manovra, Tajani: Parlamento può migliorarla, lo dice anche Giorgetti

Bari, 10 nov. (askanews) – “La manovra la scrive il governo e la scrive il parlamento, dove si possono migliorare alcune cose. C’è già una convergenza, lo ha detto anche il ministro Giorgetti. Faremo alcune proposte, mi riferisco a forze dell’ordine, articolo 18 e affitti brevi. No tasse sulla casa, no a doppia tassazione sui dividendi e aumenti per le forze dell’ordine”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, parlando con i cronisti a Bari a margine di una riunione di Forza Italia