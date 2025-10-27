Manovra, Tajani: sulle banche accordo chiuso, non si cambia

Roma, 27 ott. (askanews) – Sul tema della tassazione per le banche nella legge di bilancio “l’accordo è chiuso, non si cambia perché c’è un accordo generale di tutti”. Lo ha detto ai cronisti a Montecitorio il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia.

A chi gli ha chiesto se è possibile a breve un nuovo vertice dei segretari della maggioranza di governo, Tajani ha replicato: “Io sono sempre pronto a confrontarmi con tutti, se serve si farà”.