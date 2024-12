Manovra,confronto Urso-Orsini su modifiche Ires premiale e Transizione 5.0

Roma, 13 dic. (askanews) – Nel bilaterale che ha preceduto la

riunione sul Libro Verde “Made in Italy 2030”, svoltasi questa

mattina al ministero delle Imprese e del made in Italy con la

partecipazione dei vertici di Confindustria, secondo quanto si

apprende il ministro Adolfo Urso si è confrontato con il

presidente degli industriali Emanuele Orsini sugli emendamenti

alla manovra, che saranno presentati nelle prossime ore. In

particolare, sulle modalità dell’Ires premiale e sulle modifiche

apportate a Transizione 5.0.

Il Mimit ha infatti ottenuto il consenso della commissione

europea su procedure semplificate e più efficaci, che saranno

contenute nell’emendamento al piano come sollecitato dalle stesse imprese.

Vis