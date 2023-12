Manovra,Schlein: destra sociale? In questa legge niente di sociale

Roma, 20 dic. (askanews) – “Ogni tanto sentiamo qualcuno che si definisce destra sociale ma non c’è niente di sociale in questa manovra”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa, presentando le contro-proposte del partito sulla legge di bilancio. Prevale, ha spiegato, “l’ideologia neoliberista più profonda. Come se non avessero vissuto in questo paese negli ultimi 15 anni”.

Lo dimostra il fatto che “hanno voltato le spalle a 3,5 milioni di persone che sono povere anche se lavorano: il salario minimo si poteva approvare a costo zero. Invece hanno scelto di rinviare altri sei mesi”. E “oltre al salario minimo abbiamo proposto una misura di congedo paritario, 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori”.