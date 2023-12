Manovra,Schlein: è iniqua e di austerità, taglia la sanità

Roma, 20 dic. (askanews) – La manovra à “iniqua” e di “austerità”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa, presentando le contro proposte del Pd sulla legge di bilancio. Per l’approvazione, ha spiegato, “arriveremo fino al 30 di dicembre anche quest’anno. Così pronti alla fine non erano…”.

Nel merito, per la Schlein, “questa manovra sovrastima la crescita” e poi “è iniqua”, non prevede investimenti se non “quello sbagliato del ponte di messina”. Anche sulla transizione ecologica “noi no ci siamo, manca questa visione al governo”. Inoltre, è una “manovra di austerità, fatta di tagli alla sanità pubblica” con le “liste di attesa che si allungano”.