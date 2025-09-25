Marc Marquez a un passo dal titolo Mondiale “Vicino a chiudere un cerchio”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi piacerebbe lottare per la vittoria, perché significherebbe avere l’opportunità di vincere il campionato mondiale. Mi aspetto che Alex (suo fratello, ndr.) sia veloce per tutto il weekend. Il nostro obiettivo è chiudere il campionato iridato qui. C’è un’atmosfera per cui alla gente sembra sia facile vincere, ma non lo è: Alex sta guidando molto bene, cercheremo di fare del nostro meglio e vedremo se potremo celebrare qualcosa di importante domenica. Ma se così non sarà, aspetteremo. Sono molto vicino a chiudere un cerchio aperto cinque anni fa con un infortunio molto grave“. Così Marc Marquez (Ducati), in conferenza stampa, alla vigilia del primo giorno in pista del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento di MotoGP. “Gli ultimi anni sono stati estremamente difficili, io stesso penso di aver perso 2, 3 anni come pilota, perché ero più a casa che in pista. Ma nella vita privata ho imparato molte cose e questo mi piace. Questa è la mia seconda vita in MotoGP”, ha aggiunto lo spagnolo.

“Ho imparato a minimizzare i rischi e a rispettare i tempi di recupero da un infortunio. Il valore di un titolo è sempre lo stesso. Quello del 2013 è stato importante ma è arrivato all’ultima gara a Valencia e, in quella occasione, è stato più difficile controllare le emozioni. Qui mancano ancora sei gare”, ha concluso Marc Marquez, a un passo dal titolo mondiale.

