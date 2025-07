Marc Marquez in pole al Sachsenring davanti a Zarco e Bezzecchi. Bagnaia 11°

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) in pole position nel Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp: 1’27″811 il tempo del pilota spagnolo, che batte Johann Zarco (Honda LCR), 2° a 0″151, e centra la settima pole stagionale. Completa la prima fila Marco Bezzecchi (Aprilia) a 0″421.

Apre la seconda fila Franco Morbidelli (Ducati VR46), che chiude davanti a Pedro Acosta (Ktm) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Fabio Quartararo settimo in Yamaha. Seguono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Jack Miller (Yamaha Pramac) e Brad Binder (Ktm). Francesco Bagnaia (Ducati) 11° e ultimo dei piloti a tempo. Maverick Vinales (Ktm Tech3) senza crono all’attivo e apparso lievemente acciaccato dopo una caduta al primo giro lanciato.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’27″811 alla velocità media di 150.5 km/h

2. Johann Zarco (Fra) Honda LCR in 1’27″962

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″232

2^ fila

4. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1’28″650

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’28″779

6. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’29″242

3^ fila

7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″250

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’29″327

9. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1’29″471

4^ fila

10. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’29″505

11. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’29″753

12. Maverick Vinales (Esp) Ktm Tech3 NO TIME

