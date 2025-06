Marc Marquez in pole position ad Aragon, Morbidelli terzo

ARAGON (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez in pole position nel Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP: 1’45″704 il tempo del pilota Ducati che firma il record della pista e precede di 0″260 il fratello Alex (Ducati Gresini) e di 0″280 Franco Morbidelli (Ducati VR46). Pecco Bagnaia (Ducati) quarto, ma lontano 0″603 dalla pole. Completano la seconda fila le Ktm di Pedro Acosta (+0″617) e Brad Binder (+0″629). Fabio Di Giannantonio decimo a 0″999 in sella alla Ducati VR46.

LE DICHIARAZIONI

Marc Marquez: “Non ho fatto un giro pulitissimo, ho esagerato troppo nel terzo e nel quarto settore. Dovremo scegliere la gomma ideale per la Sprint. Da mattina a pomeriggio le condizioni della pista cambiano molto”.

Alex Marquez: “Non era facile fare bene oggi. Sono caduto nelle libere e non era facile ritrovare fiducia. Molte moto hanno un ottimo passo, anche le Ktm di Acosta, Binder e Vinales. La Sprint sarà aperta, proverò a stare il più vicino possibile a Marc”.

Franco Morbidelli: “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Siamo migliorati tantissimo rispetto a ieri. Mi sono sentito subito bene in moto. È importante partire davanti nella MotoGP di oggi. Abbiamo provato in mattinata entrambe le gomme, con la media ho fatto un po’ di fatica. La soft è la gomma da usare nella Sprint”.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’45″704 alla media di 172.9 km/h

2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’45″964

3. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1’45″984

Seconda fila

4. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’46″307

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’46″321

6. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’46″333

Terza fila

7. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1’46″360

8. Maverick Vinales (Esp) Ktm Tech3 in 1’46″434

9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’46″441

Quarta fila

10. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’46″703

11. Joan Mir (Esp) Honda in 1’46″773

12. Johann Zarco (Fra) Honda LCR in 1’46″775

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).