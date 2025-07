Marc Marquez show al Sachsenring: vince la sprint davanti a Bezzecchi e partirà dalla pole

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, dopo un errore in partenza, rimonta e batte all’ultimo giro Marco Bezzecchi (Aprilia). Completa il podio Fabio Quartararo (Yamaha), che precede Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Jack Miller (Yamaha Pramac). Bagnaia (Ducati) solo 12°, mentre va al centro medico Morbidelli (Ducati VR46) dopo una rovinosa caduta.

Maverick Vinales (Ktm Tech3) non ha partecipato alla Sprint Race e non parteciperà alla gara lunga del Gran Premio di Germania. Il pilota spagnolo ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra dopo una caduta nel corso del Q2 delle qualifiche. Dopo ulteriori controlli all’ospedale di Kemnitz, è stata rilevata anche una piccola frattura, che costringerà Vinales a saltare l’intero weekend.

LE DICHIARAZIONI

Marc Marquez: “Oggi non ho pensato tanto al campionato. Ho commesso un errore in partenza, poi ho trovato passo dopo passo ritmo. Sono contento di essere riuscito a portare a casa tanti punti. Domani sarò più attento ai sorpassi”.

Marco Bezzecchi: “Sono contento, anche se è sempre brutto perdere all’ultimo giro. Il team ha fatto un lavoro incredibile e mi sto godendo questo momento. Spero che domani la pista si asciugherà. Vedremo cosa riusciremo a fare”.

Fabio Quartararo: “Non ci saremmo mai aspettati di chiudere a podio. La partenza è stata ottima e sono riuscito a controllare bene la moto. Mi sono sentito alla grande”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA SPRINT

1. Marc Marquez

2. Marco Bezzecchi

3. Fabio Quartararo

4. Fabio Di Giannantonio

5. Jack Miller

6. Brad Binder

7. Johann Zarco

8. Alex Marquez

9. Pedro Acosta

10. Fermìn Aldeguer

11. Miguel Oliveira

12. Francesco Bagnaia

LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI AGGIORNATA

Marc Marquez 319 punti Alex Marquez 241 Francesco Bagnaia 181 Fabio Di Giannantonio 142 Franco Morbidelli 139 Marco Bezzecchi 130 Johann Zarco 104 Pedro Acosta 99 Fermìn Aldeguer 81 Fabio Quartararo 74

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA

1^ fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’27″811 alla velocità media di 150.5 km/h

2. Johann Zarco (Fra) Honda LCR in 1’27″962

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″232

2^ fila

4. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1’28″650

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’28″779

6. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’29″242

3^ fila

7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″250

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’29″327

9. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1’29″471

4^ fila

10. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’29″505

11. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’29″753

12. Maverick Vinales (Esp) Ktm Tech3 NO TIME

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).