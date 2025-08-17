Marc Marquez vince anche in Austria, Bezzecchi sul podio

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Al Red Bull Ring non aveva mai vinto, ma anche questo tabù è stato sfatato. Dopo la sprint, Marc Marquez vince anche la gara lunga del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Primo successo in carriera sulla pista di Spielberg per il 32enne spagnolo della Ducati, che precede al traguardo il 20enne Fermin Aldeguer, secondo in sella alla Desmosedici griffata Gresini, e Marco Bezzecchi, che porta l’Aprilia sul podio con la terza posizione finale dopo essere scattato dalla pole. Altra domenica difficile per Pecco Bagnaia, che con l’altra Ducati ufficiale sprofonda dalla terza all’ottava posizione. Ai piedi del podio Pedro Acosta (Ktm) davanti ad Enea Bastianini (Ktm Tech3), Joan Mir (Honda) e Brad Binder (Ktm).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).