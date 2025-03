Marc Marquez vince la sprint in Thailandia, Bagnaia è terzo

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez, al debutto sulla Ducati ufficiale, vince la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, in scena sul circuito di Chang, che inaugura la MotoGP 2025. Dopo essere scattato dalla pole position, l’otto volte iridato ha condotto la gara sin dalle prime curve, non lasciando alcun tentativo di replica ai propri avversari. Lo spagnolo non si ritrovava in testa al campionato dal Gran Premio di Valencia 2019. Il primo degli inseguitori è il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), stabilmente al secondo posto per tutta la Sprint. Terzo posto, invece, per Pecco Bagnaia, autore di una gara senza particolari squilli sull’altra Ducati ufficiale: la scelta della gomma hard non ha dunque pagato. La migliore Aprilia è quella del Team Trackhouse del debuttante Ai Ogura, quarto al traguardo. Quinto Franco Morbidelli, costretto però domani a scattare dalla nona casella dovendo scontare una penalità di tre posizioni in griglia. Nell’ordine, completano la top ten Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Brad Binder, Joan Mir e Johann Zarco.

