X
<
>

Marche, Bonaccini: Ohio? Titoli di giornale, si vota qui

| 18 Settembre 2025 00:09 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Pesaro, 17 set. (askanews) – “Le Marche sono l’Ohio italiano? Sono valutazioni che vanno bene per i titoli dei giornali, si vota in questa regione come si vota in altre sei regioni.. in due terzi delle quali governiamo noi”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini parlando con i giornalisti a Pesaro alla manifestazione a sostegno di Matteo Ricci.”Siamo impegnati in ogni regione per provare a vincere” e “il vero test nazionale non si farà tanto su quante regioni vinte ma su quanti voti si sono spostati” ha concluso.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA