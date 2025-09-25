Marche, Ricci: Acquaroli si nasconde dietro maschera Meloni

Milano, 25 set. (askanews) – “Domenica si vota per le Marche non per il presidente del Consiglio, e dopo 5 anni Acquaroli si nasconde dietro la maschera della Meloni: vuol dire che sono stati 5 anni di nulla”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, durante il confronto con il presidente uscente Francesco Acquaroli su SkyTg24. “Chi si accontenta della mediocrità, voti per la continuità. Chi vuole una Regione più autorevole, sa che qui c’è una coalizione e un candidato pronti a ridare speranza ai marchigiani. Questa è la posta in gioco e la nostra proposta è di grande cambiamento”.