Marche,Bonaccini: “Coalizione centrosinistra unita”

Pesaro, 17 set. (askanews) – “La coalizione è unita, non siete riusciti a scrivere il centrosinistra è diviso nelle Marche”, ad Ancona scendono insieme “Meloni, Salvini e Tajani e questo da l’idea che sono davvero preoccupati”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini parlando con i giornalisti a Pesaro a margine del comizio con Elly Schlein a sostegno di Matteo Ricci candidato alle Regionali.