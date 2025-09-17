X
<
>

Marche,Bonaccini: “Coalizione centrosinistra unita”

| 18 Settembre 2025 00:08 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Pesaro, 17 set. (askanews) – “La coalizione è unita, non siete riusciti a scrivere il centrosinistra è diviso nelle Marche”, ad Ancona scendono insieme “Meloni, Salvini e Tajani e questo da l’idea che sono davvero preoccupati”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini parlando con i giornalisti a Pesaro a margine del comizio con Elly Schlein a sostegno di Matteo Ricci candidato alle Regionali.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA