Maresca nuovo allenatore del Chelsea “Un sogno”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un altro italiano sulla panchina del Chelsea. Ufficiale l’arrivo alla guida dei Blues di Enzo Maresca, che prende il posto di Mauricio Pochettino: contratto di cinque anni con opzione per un’ulteriore stagione per il 44enne ex centrocampista, reduce dalla promozione in Premier League col Leicester, con tanto di vittoria della Championship alla sua prima annata. Sesto allenatore in cinque anni del Chelsea, il quarto dall’arrivo della nuova proprietà guidata da Todd Boehly, Maresca inizierà a lavorare dall’1 luglio. Troverà una squadra reduce da un sesto posto – che è valso la qualificazione alla Conference League – e dalla finale di Coppa di Lega persa col Liverpool e dalla semifinale di FA Cup. Maresca, alla terza esperienza vera da allenatore considerando anche quella breve a Parma nella stagione 2021-22, ha lavorato in passato al Manchester City, prima come tecnico dell’Under 23 e poi, dopo Parma, nello staff di Guardiola, partecipando al ‘tripletè della scorsa stagione. Ora il Chelsea, sulle orme di tanti altri allenatori italiani: Vialli, Ranieri, Di Matteo, Ancelotti, Conte e Sarri. “Arrivare al Chelsea, uno dei più grandi club al mondo, è un sogno per ogni allenatore – le prime parole di Maresca – Non vedo l’ora di lavorare con un gruppo di giocatori molto talentuosi e sviluppare una squadra che porti avanti la tradizione vincente di questo club e renda orgogliosi i nostri tifosi”. Nello staff di Maresca Willy Caballero, Danny Walker, Michele De Bernardin, Marcos Alvarez, Javi Molina e Roberto Vitiello.

