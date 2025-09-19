X
Martedì a Sestriere i funerali di Stato di Matteo Franzoso

| 19 Settembre 2025 12:04 | 0 commenti

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – L’ultimo saluto a Matteo Franzoso si terrà nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere: i funerali di Stato sono in programma martedì 23 settembre alle 16. Lo rende noto la Federazione Sport Invernali.
Nel pomeriggio di lunedì 22 è previsto l’arrivo a Milano della salma, che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo. La sera stessa, alle 20.30, verrà celebrato il rosario.
Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto, dove l’accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia.
Intanto, la Federazione Internazionale Sci & Snowboard (FIS), sul proprio sito, si è detta “profondamente addolorata per la tragica scomparsa dello sciatore alpino italiano Matteo Franzoso, avvenuta a seguito di una caduta durante un allenamento in Cile”. “I nostri più sentiti pensieri sono con la sua famiglia, gli amici, i compagni di squadra e l’intera comunità sciistica italiana mentre piangono questa devastante perdita”, si legge nella lettera odierna. “Nelle prossime settimane, la FIS intensificherà ulteriormente il dialogo con i propri stakeholder, sempre con un unico principio guida: il benessere e la sicurezza degli atleti devono essere al primo posto”, conclude la Federazione Internazionale.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

