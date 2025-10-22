Maserati MCPURA sulle strade della Versilia

MODENA (ITALPRESS) – Si è appena conclusa l’esclusiva Driving Experience dedicata alla nuova Maserati MCPURA, espressione della più pura essenza dell’energia e della performance secondo il Tridente. Dal 6 al 18 ottobre, l’emozionante viaggio ha toccato alcune delle più famose località della Versilia, come la raffinata Forte dei Marmi, l’incantevole borgo di Pietrasanta e le imponenti Cave di Marmo di Carrara, conosciute in tutto il mondo e patrimonio dell’UNESCO.

In questo scenario unico, la super sportiva del Tridente ha espresso tutta la sua capacità di unire forza ed eleganza, mettendo in risalto sia le sue doti dinamiche, sia il sound dell’iconico motore V6 Nettuno da 630 CV.

La luce calda e morbida delle prime giornate di ottobre ha, infatti, valorizzato le esclusive tinte delle vetture a disposizione di questa esperienza immersiva, introducendo i partecipanti anche nel mondo del Programma Maserati Fuoriserie, dove la maestria artigianale è epitema di autentico lusso italiano. Evoluzione naturale dell’iconica Halo Car MC20, la MCPURA rappresenta la nuova frontiera delle supersportive, elevando a un livello superiore la sua antesignana per renderla ancora più performante ed unica.

Disponibile nelle versioni coupè e cabrio, si distingue per quattro contenuti esclusivi: la monoscocca in fibra di carbonio, l’iconico motore V6 Nettuno da 630 CV con tecnologia a precamera brevettata, le portiere “Butterfly” e, per la Cielo, il tetto in vetro elettrocromatico retrattile. In particolare, la monoscocca in fibra di carbonio coniuga rigidità e leggerezza, tanto che il peso complessivo è inferiore a 1.500 kg e, grazie ai 630 CV erogati, si presenta come best in class per il rapporto peso/potenza: 2,33 kg/CV e combina prestazioni straordinarie, eleganza estrema e maestria artigianale, incarnando nella sua forma più pura i valori autentici del Tridente.

Alla Driving Experience un ruolo da protagonista l’ha giocato proprio il colore, elemento identitario della personalizzazione Maserati. La palette cromatica disponibile per MCPURA è accattivante ed evocativa, e si compone di una selezione di tinte appositamente pensate per la nuova supersportiva, con un forte riferimento all’italianità e all’eredità iconica del Marchio. Tra queste spiccano alcune novità: lo straordinario colore di lancio AI Aqua Rainbow, un azzurro che sotto ai raggi del sole muta facendo comparire un effetto arcobaleno, il nuovo Devil Orange, una combinazione di vibrante energia e audacia, e l’ elegante Night Interaction, tonalità sofisticate e lussuose che sottolineano come MCPURA sia la nuova portabandiera del Tridente.

La gamma colori si amplia ulteriormente grazie alle molteplici possibilità di personalizzazione offerte dal Programma Maserati Fuoriserie, che comprende oltre trenta tinte carrozzeria – solid, metallic, tristrato, quadristrato o opache – per rendere ogni esemplare un’autentica creazione su misura.

“Con questa Driving Experience abbiamo voluto offrire ai nostri ospiti l’occasione di entrare nel cuore di Maserati, vivendo in prima persona l’energia, l’eleganza e la passione che danno forma a ogni nostra creazione. MCPURA nasce da questo stesso spirito: un equilibrio perfetto tra precisione ingegneristica e sensibilità artigianale. E’ un progetto che racconta il presente e il futuro del marchio, ma anche il legame profondo con Modena, dove da quasi novant’anni custodiamo il nostro saper fare, costruiamo il motore Nettuno e diamo vita alle personalizzazioni più esclusive nelle Officine Fuoriserie. In Versilia abbiamo voluto evocare tutto questo, trasformando la guida della MCPURA in un’esperienza sensoriale che esprime, in ogni dettaglio, l’essenza più pura di Maserati” ha dichiarato Santo Ficili, Maserati COO.

