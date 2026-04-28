Masters 1000 Madrid, Sinner batte Norrie e vola ai quarti di finale. Musetti si arrende a Lehecka

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola.

Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi il britannico Cameron Norrie, 23esimo della classifica mondiale e 18esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 7-5, maturato in un’ora e 27 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l’azzurro se la vedrà con l’enfant prodige spagnolo Rafael Jodar. Il 19enne beniamino di casa, numero 42 del mondo e in tabellone con una wild card, ha eliminato il ceco Vit Kopriva, numero 66 Atp, per 7-5 6-0. Sinner e Jodar non si sono mai affrontati.

“Ho giocato bene nei momenti importanti. Ho giocato una partita solida, sono riuscito ad alzare il livello quando serviva, giocando con aggressività nei punti importanti – sottolinea l’azzurro, numero 1 Atp, nella rituale intervista a caldo – È difficile su questa superficie trovare i giusti feedback rispetto ai tornei precedenti e sono contento di essere nei quarti”.

MUSETTI ELIMINATO DA LEHECKA

Lorenzo Musetti si ferma invece negli ottavi di finale. Il 24enne tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie, si è arreso in due set, con il punteggio di 6-3 6-3, in un’ora e 15 minuti di gioco, al ceco Jiri Lehecka, 14esimo della classifica mondiale e 11esimo del tabellone. Per un posto in semifinale Lehecka sfiderà il francese Arthur Fils, n.21 del seeding, che si è imposto sull’argentino Tomas Martin Etcheverry (25) per 6-3 6-4.

-Foto IPA Agency-

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