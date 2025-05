Mastronardi in “Doppio gioco”: mi sono divertità in un ruolo diverso

Roma, 27 mag. (askanews) – Alessandra Mastronardi torna in tv in “Doppio gioco”, serie in 8 episodi, (dal 27 maggio) in prima serata su Canale 5, in cui interpreta Daria, una ragazza che riesce a capire subito le persone, un’abilità appresa dal padre, morto quando lei era una bambina, giocando a poker. Abilità che i Servizi Segreti le offrono di sfruttare per aiutarli a catturare un esponente della criminalità internazionale.Una spy story, racconta il regista Andrea Molaioli: “Una spy story molto particolare, una spy story molto italiana, una spy story all’interno della quale i personaggi sono sempre centrali, anche nel momento in cui sono impegnati in situazioni di azione molto dinamica”. “Abbiamo cercato di costruire una storia che offrisse tante declinazioni, ripeto, con dei personaggi che sono molto complessi, sono molto più che doppi, sono doppi, tripli, sono multipli e quindi dei quali immagino difficilmente ci si possa stancare perché offriranno, mano a mano che la storia andrà avanti, degli orizzonti e delle facce sempre più colorate”.Un ruolo insolito per Alessandra Mastronardi che però le ha dato l’opportunità di toccare corde diverse. “Sicuramente la possibilità di esplorare mondi diversi, mondi nuovi, insomma una modalità di esposizione diversa anche dal punto di vista del colore, un po’ più di ombra, c’è più serietà, è spigolosa, non è sempre la ragazza della porta accanto, non è proprio una persona di cui tu ti fideresti ciecamente appena la vedi, quindi mi ha divertito fare qualcosa che non mi è stato mai proposto, perché poi in realtà noi attori, il nostro sogno è di poter suonare tutti i tasti della tastiera di un pianoforte, tutti i colori possibili e immaginabili, poi ahimè non ci viene spesso data la possibilità “.