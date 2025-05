Mattarella a giovani toghe: no potere senza controllo, siate irreprensibili

Roma, 28 mag. (askanews) – “Nessun potere dello Stato – nessuno – è immune da vincoli e controlli. La stessa sovranità popolare viene esercitata ‘nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione’, come questa dispone nel suo primo articolo”.

Sergio Mattarella accoglie al Quirinale, anche in qualità di presidente del Csm, i magistrati appena nominati e questa è la prima “lezione” che impartisce loro. Una sorta di bussola che il capo dello Stato ripete sempre anche a se stesso come ricorda spesso nei suoi interventi.

Poi i suggerimenti più specifici legati all’esercizio della magistratura e dunque innanzitutto “essere e apparire – apparire ed essere – irreprensibili e imparziali, in ogni contesto anche nell’uso dei social media”, perchè è dal rigore che il giudice acquista e dà corpo all’indipendenza e all’autonomia che la Costituzione gli affida. Altro principio inderogabile per esercitare la funzione di magistrato è dunque “il senso di responsabilità” che deve essere esercitato sia nell’esercizio della funzione che nei comportamenti individuali.

Per Mattarella infatti “rigore morale e professionalità elevata sono la risposta più efficace ad attacchi strumentali intentati per cercare di indebolire il ruolo e la funzione della giurisdizione e di rendere inopportunamente alta la tensione tra le istituzioni”. Altra lezione da tenere a mente per chi si affaccia ora nelle corti è che la “legittimazione” arriva dalla fiducia dei cittadini nella giustizia ma avverte il Presidente “questa fiducia non va confusa con consenso popolare sulle sue decisioni”. E dunque nel giudizio “l’accertamento dei fatti e l’affermazione del diritto devono avvenire – ripeto – senza subire alcuna influenza o ricercare approvazioni esterne”.

La decisione del giudice dovrà dunque essere motivata e coerente ma sapendo che non è “espressione di un potere assoluto: è sottoposta a verifiche, a controlli, a riesami”, e quindi fondamentale diventa per il magistrato uno “stile morale e intellettuale” che si basa su “capacità di ascolto, apertura al confronto, rifiuto di ogni forma di presunzione cognitiva, prudenza del giudizio”.