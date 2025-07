Mattarella a Trump: Stati Uniti partner insostituibile per Italia

Roma, 4 lug. (askanews) – “Gli Stati Uniti costituiscono un partner insostituibile per l’Italia. La solidità dei rapporti bilaterali e la straordinaria intensità del dialogo politico sono riflesso di un legame fortemente sentito e partecipato dai nostri popoli”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump in occasione della celebrazione dell’Independence Day.