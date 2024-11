Mattarella: adoperarsi perchè partecipazione al voto torni a salire

Torino, 20 nov. (askanews) – Occorre adoperarsi “culturalmente e politicamente” perchè la partecipazione al voto “torni a salire”. È l’invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla 41esima Asssemblea annuale dell’Anci, in corso a Torino.

Ricordando come i “Costituenti vollero porre l’autonomia dei Comuni come perno di un pluralismo sociale e istituzionale”, il Capo dello Stato ha osservato: “Libertà e pluralismo come vettori di uno sviluppo della nuova Italia. Un’Italia in cui la partecipazione alle elezioni – dopo l’epoca dei podestà nominati dal regime – rendeva i cittadini protagonisti effettivi”. E dunque “anche per questa ragione occorre adoperarsi, culturalmente e politicamente, perché la partecipazione al voto torni a salire”.