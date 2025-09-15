Mattarella: diritti bambini a rischio non solo in zone di guerra

Roma, 15 set. (askanews) – I diritti dei bambini sono a rischio e non solo in zone di guerra “dove assistiamo a una vera e propria emergenza sanitaria”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i rappresentanti dell’Università di Pavia che gli hanno conferito il Premio Burgio.

Per il capo dello Stato questo riconoscimento è un “richiamo alla Repubblica, perché abbia sempre a cuore il proprio futuro che si realizza attraverso i bambini La condizione dell’infanzia nel mondo costituisce un costante richiamo alle coscienze. I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e sovente vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra dove siamo in presenza di una vera e propria emergenza umanitaria che colpisce in particolare l’infanzia”.