Mattarella e Lagarde a palazzo Corsini, il Presidente incontra direttivo Bce

Firenze , 29 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e’ giunto a Palazzo Corsini a Firenze per partecipare a un incontro con il Consiglio direttivo della Bce. Per due giorni nel nobile palazzo sul lungarno di Firenze si sono riuniti, sotto la presidenza di Christine Lagarde, i governatori delle Banche centrali dell’Eurosistema per discutere di politica monetaria.
