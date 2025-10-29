X
Mattarella e Lagarde a palazzo Corsini, il Presidente incontra direttivo Bce

| 29 Ottobre 2025 17:34 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Firenze , 29 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e’ giunto a Palazzo Corsini a Firenze per partecipare a un incontro con il Consiglio direttivo della Bce. Per due giorni nel nobile palazzo sul lungarno di Firenze si sono riuniti, sotto la presidenza di Christine Lagarde, i governatori delle Banche centrali dell’Eurosistema per discutere di politica monetaria.

