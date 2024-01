Mattarella: giovani disorientati ma la società ha bisogno di loro

Roma, 31 dic. (askanews) – “Rispetto allo scenario in cui ci muoviamo, i giovani si sentono fuori posto. Disorientati, se non estranei a un mondo che non possono comprendere; e di cui non condividono andamento e comportamenti” ma “in una società così dinamica, come quella di oggi, vi è ancor più bisogno dei giovani. Delle loro speranze. Della loro capacità di cogliere il nuovo”. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.