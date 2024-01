Mattarella: guerra nasce da animo uomini, serve cultura di pace

Roma, 31 dic. (askanews) – “La guerra non nasce da sola. Non basterebbe neppure la spinta di tante armi, che ne sono lo strumento di morte. Così diffuse. Sempre più letali. Fonte di enormi guadagni. Nasce da quel che c’è nell’animo degli uomini. Dalla mentalità che si coltiva. Dagli atteggiamenti di violenza, di sopraffazione, che si manifestano. È indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Alla mentalità di pace”. E’ l’appello che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolge in occasione del discorso di fine anno agli italiani ricordando quanto ognuno di noi sia determinante per cambiare la mentalità.