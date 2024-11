Mattarella in visita di Stato in Cina, venerdì vedrà Xi Jinping

Roma, 6 nov. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita di Stato in Cina, fino al 12 novembre.

Obiettivo di questo viaggio è confermare il rilancio dei rapporti bilaterali dopo l’uscita dal Memorandum della Via della Seta e infatti quella del capo dello Stato è l’ultima tappa di un percorso avviato dal governo e culminato con il viaggio fatto a luglio dalla premier Giorgia Meloni. Anche per questo il focus della visita di Stato saranno i rapporti culturali a cui le istituzioni cinesi attribuiscono un grande valore e che vede i due paesi accomunati da una cultura millenaria. Il capo dello Stato vanta inoltre un ottimo rapporto personale con il Presidente Xi Jinpjng, per Mattarella si tratta infatti del terzo incontro con il presidente della Repubblica popolare cinese, dopo la visita di Stato a Pechino del 2017 e quella del presidente cinese in Italia nel 2019. E inoltre Mattarella arriva a Pechino proprio quando Donald Trump è stato appena rieletto alla guida degli Stati Uniti, una novità che si preannuncia foriera di cambiamenti anche nello scenario internazionale.

Il presidente della Repubblica arriva il 7 novembre a Pechino, dove avrà colloqui con il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang. Al centro degli incontri ci saranno le posizioni reciproche rispetto alle principali aree di crisi del mondo, a partire dalla guerra in Ucraina, su cui Pechino garantisce il suo pieno appoggio politico alla Russia di Putin e, in quanto potenza globale, può giocare un ruolo determinante nella costruzione di una mediazione tra Mosca e Kiev. Per il capo dello Stato sarà anche interessante – spiegano fonti diplomatiche – approfondire l’idea cinese di costruire un nuovo ordine mondiale che non sia più dominato dall’oligopolio occidentale attraverso i Brics e il maggior coinvolgimento di quella galassia di Paesi che viene chiamata “global south”.

Sul profilo dei rapporti bilaterali ci sarà la questione commerciale: sul fronte import-export l’Italia è penalizzata anche a causa di una politica di dazi attuata dalla Cina che rende difficile per noi le esportazioni. Anche per questo dal Quirinale definiscono questa visita di Mattarella in Cina “molto importante per consolidare un rilancio strategico” e fortemente voluta dalle autorità di Pechino.

Il capo dello Stato sarà accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Venerdì 8 novembre il Presidente Mattarella, dopo aver visitato la Mostra “Viaggio di conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente” allestita al World Art Museum di Pechino, sarà ricevuto al Palazzo dell’Assemblea Nazionale del Popolo dal presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Al termine dei colloqui con le rispettive delegazioni ufficiali, i due Presidenti interverranno alla presentazione dei risultati del Forum culturale Italia-Cina e alla firma di intese tra i due Paesi, prima del pranzo di Stato che concluderà la giornata.

Sabato 9 Mattarella incontrerà il primo ministro, Li Qiang, e il presidente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Zhao Leji.

Deporrà, quindi, una corona al Monumento degli Eroi del Popolo in Piazza Tienanmen e incontrerà la collettività italiana.

Il Presidente, nel pomeriggio ora locale, terrà una Lectio Magistralis all’Università Beida. Ultimo impegno di sabato 9 novembre la visita alla sede del Segretariato del Forum Filantropico Italia-Cina con la cerimonia di firma di intese per l’inaugurazione della Cattedra di “Studi italiani” dell’Università di Pechino.

Domenica 10 il Presidente Mattarella si trasferirà a Hangzhou, dove sono in calendario l’inaugurazione all’Accademia Cinese di Belle Arti della Mostra della Biennale di Venezia “La via perfetta – Hangzhou, la città del cielo di Marco Polo” ; e la rappresentazione, al Conservatorio della provincia dello Zhejiang, di un estratto dell’opera lirica “Marco Polo” del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Lunedì 11 novembre il capo dello Stato renderà omaggio, nel Cimitero dei Missionari Cattolici, alla Tomba del gesuita Prospero Intorcetta. Dopo il colloquio con il segretario provinciale del Partito Comunista Cinese, il presidente della Repubblica partirà per Canton. Martedì 12 è in programma l’incontro con una rappresentanza del mondo imprenditoriale italiano in Cina e, successivamente, con il segretario provinciale del Partito Comunista Cinese, Huang Kunming, prima della partenza per il rientro a Roma.