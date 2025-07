Roma, 30 lug. (askanews) – Una informazione “libera e indipendente svolge un ruolo delicato per la salute della democrazia. E nella costruzione di un ordine internazionale non piegato a interessi di potenza.” Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando la stampa parlamentare al Quirinale per la cerimonia del Ventaglio.