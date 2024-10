Mattarella: libertà e pluralismo media garanzia di diritti irrinunciabili

Roma, 3 ott. (askanews) – “La libertà e il pluralismo dei media garantiscono il pieno dispiegarsi di alcuni dei diritti irrinunciabili per la democrazia e la misurazione della sua qualità: il diritto alla libertà di espressione e di informazione”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale l’associazione delle agenzia di stampa europee (European Alliance of New Agencies – EANA).