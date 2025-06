Mattarella: protagonismo femminile conveniente per tutti

Roma, 27 giu. (askanews) – Il protagonismo femminile è “conveniente” per tutti grazie allo “specifico” che le donne portano in tutti gli ambiti in cui si affermano. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le vincitrici del premio Marisa Bellisario tra le quali la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

“Marisa Bellisario è stata una figura straordinaria di protagonismo femminile e ogni anno emerge un campionario di protagoniste di straordinario valore” per questo premio a lei intitolato, “un panorama di eccellenza di grande livello, dalla presidente del parlamento europeo alle giovani laureate in ambito tecnologico, a chi eccelle nello sport, nelle aziende, nella ragioneria generale, nel giornalismo: un panorama di straordinario valore”, ha evidenziato il capo dello Stato.

“Quando ho detto che è fondamentale la saggezza femminile”, ha ricordato l’ho detto “non solo perchè è giusto, come di evidenza solare lo spazio al protagonismo femminile, ma perchè è conveniente per tutti. Quello che non è avvenuto nel passato ha privato l’umanità di immani risorse ed energie, è lo specifico femminile che consente particolari benefici nei vari settori”.

“Abbiamo tante preoccupazioni a livello internazionale: anche in quella dimensione lo specifico femminile crea speranze e aspettative maggiori e induce alla speranza che cresca il protagonismo delle donne”, ha concluso Mattarella augurando il meglio a tutte le vincitrici “per le doti, le capacità, la determinazione che è anche un esempio costante per tutte le altre donne”.