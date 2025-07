Mattarella: riaffiora antisemitismo, si alimenta anche di stupidità

Roma, 30 lug. (askanews) – C’è “una tendenza diffusa alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali riaffiora, gravissimo, l’antisemitismo, che si alimenta anche di stupidità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale la Stampa parlamentare per la consueta cerimonia del Ventaglio prima della pausa estiva.