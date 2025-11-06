Mattarella: serve sforzo nazionale per assistenza anziani

Roma, 6 nov. (askanews) – “L’allungamento delle attese di vita è uno dei fenomeni più significativi del nostro tempo e sta trasformando profondamente l’identità delle nostre società: alle criticità che si manifestano occorre saper corrispondere in modo efficace, con una stretta integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari. Occorre un grande sforzo nazionale in questo senso, per evitare che il peso dell’assistenza agli anziani ricada solo sulle famiglie, con costi elevati, talvolta insostenibili, come nel caso di malattie invalidanti come quelle neuro-degenerative”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell’Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA)