Mattarella si schiera con Velasco:oggi giovani eccezionali, sbagliato criticarli sempre

| 8 Ottobre 2025 17:06 | 0 commenti

Roma, 8 ott. (askanews) – “Ho applaudito Velasco quando alcuni giorni fa si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d’accordo, sta venendo su una generazione eccezionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella citando il ct della nazionale femminile di volley durante l’incontro al Quirinale con le due squadre di campioni del mondo.

