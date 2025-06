Matteo Bocelli annuncia il nuovo album Falling in Love

Milano, 29 giu. (askanews) – Matteo Bocelli annuncia a sorpresa il nuovo album, Falling in Love che sarà disponibile dal prossimo 12 settembre e in pre-order da oggi, 25 giugno per Decca Records / Verve Music / Republic Records (https://emirecordsitaly.lnk.to/fallinginlove).

Con questo secondo progetto discografico l’artista si conferma a tutti gli effetti come la nuova voce dell’adult pop globale.

E insieme all’annuncio della release, è uscito anche il primo singolo To Get To Love You, scritto insieme a Amy Wadge (cantautrice vincitrice di un Grammy Award con Ed Sheeran per Thinking Out Loud), una ballad struggente ispirata dalla melodia de La Leçon Particulière, iconico film di Michel Boisrond del 1968.

«Essere un Bocelli è sia un privilegio che una responsabilità» – ha detto Matteo Bocelli – «Non ho mai voluto fuggire dall’incredibile eredità di mio padre, ma vorrei che il mio pubblico ascoltasse la mia voce, le mie emozioni e la mia idea di amore», confermando la volontà di tracciare un proprio percorso artistico, autentico e personale.

Falling in Love è un album autobiografico, ricco al tempo stesso di romanticismo e vulnerabilità, con brani passionali come Amnesia d’amore (Petretta, Catitti e Bocelli) e ballate pop come If I Can’t Have You. Ogni traccia combina la potenza della tradizione classica con il racconto moderno, grazie al lavoro di scrittura fatto in prima linea da Matteo stesso, che ha co-scritto tutte le canzoni con autori di fama internazionale come Amy Wadge (Ed Sheeran), Toby Gad (Beyoncé, John Legend), Martin Terefe (Jason Mraz, James Morrison), Iain Archer (Snow Patrol, Jake Bugg) e Johan Carlsson (Ariana Grande, Maroon 5), o Petrella.

Dopo aver terminato il suo primo world tour tutto sold out nei teatri di tutto il mondo, e l’esibizione da protagonista al suo primo Teatro del Silenzio, attesa per il 24 luglio, Matteo presenterà il suo disco in un mini tour mondiale partendo da New York l’11 Settembre, Los Angeles il 16 Settembre, per poi seguire ad Ottobre in Lituania, Estonia, Finlandia, Polonia, Svezia, Danimarca, Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra, Irlanda e Portogallo.

Questa la tracklist completa di “Falling in love”:

1. To Get to Love You

2. Falling in Love

3. Mi Historia Entre Tus Dedos

4. Love Like This

5. Loving You

6. Glimpse of Happiness

7. Naive

8. If I Can’t Have You

9. Amnesia d’amore

10. Angel in Disguise

11. Caruso