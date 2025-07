Maxi sequestro di droga nel reggino, 45mila dosi pronte per lo spaccio

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Operazione antidroga dei Carabinieri di Gioiosa Ionica, supportati dallo squadrone eliportato “Cacciatori Calabria”. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un terreno isolato. Dopo un’attenta battuta, palmo a palmo, tra fitta vegetazione e sentieri sterrati, nascosti sotto terra sono stati rinvenuti due grossi fusti in plastica, sigillati ermeticamente.

All’interno, un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti: oltre 30 chili tra hashish e pasta di marijuana suddivisi in trentasei confezioni, pronte per essere immesse sul mercato illegale, e più di un chilo e mezzo di cocaina pura, confezionata sottovuoto con modalità professionali e conservata in modo da mantenerne intatta la qualità.

Il materiale sequestrato è stato immediatamente repertato e affidato ai reparti specializzati per le analisi di laboratorio. Secondo le stime preliminari, dalla droga rinvenuta – tra marijuana, hashish e cocaina – sarebbero potute essere ricavate oltre 45.000 dosi pronte per la vendita al dettaglio, con un guadagno illecito complessivo stimato in più di 350.000 euro.

