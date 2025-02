Mazda CX-60 2025, evoluzione piacere di guida e raffinatezza costruttiva

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda CX-60 2025, sta arrivando in tutte le concessionarie d’Italia. Con prestazioni evolute e migliorate, interni ancora più ricercati, questa vettura non solo innalza il piacere di guida, ma lo evolve in un’esperienza unica e raffinata. Nata sulla sofisticata large platform e progettata per garantire prestazioni dinamiche di alto livello, la Mazda CX-60 2025 incarna appieno la filosofia ‘Crafted in Japan’, elevando l’artigianalità giapponese a un livello senza precedenti.

Mazda applica con precisione il principio del Kaizen, ossia il miglioramento continuo delle proprie vetture, basandosi principalmente sui feedback dei clienti di tutto il mondo. Il CX-60 è stato il primo modello a nascere sulla piattaforma “Large” sviluppata interamente in house, un approccio che consente sviluppi e perfezionamenti continui che hanno un grande impatto sul piacere di guida e sulla percezione di qualità a bordo. A più di due anni dal suo lancio, la Mazda CX-60 2025 integra decine di miglioramenti, sia nella meccanica che nell’elettronica, oltre a una nuova progettazione di sospensioni e sterzo, elevando ulteriormente l’esperienza di guida e il piacere di ogni viaggio.

Le sospensioni del CX-60 2025 sono a doppio braccio oscillante all’anteriore e multilink al posteriore. In questo nuovo modello, la geometria delle sospensioni anteriori è stata modificata per garantire una risposta sullo sterzo più precisa e progressiva e per migliorare il ritorno nella posizione centrale nelle manovre a bassa velocità. Alle alte velocità le modifiche introdotte aumentano il senso di controllo e la precisione di sterzata sui piccoli e grandi angoli. Le sospensioni posteriori, a seguito dei feedback dei clienti europei, sono state riprogettate per avere una risposta più morbida e adattarsi alle strade tortuose e volte sconnesse tipiche del nostro continente. Molte le modifiche apportate tra cui l’abbassamento della posizione degli snodi anteriori e l’installazione di nuove boccole sotto telaio. Nuove le molle posteriori, ora più morbide, abbinate ad ammortizzatori più rigidi con una escursione maggiore. Questa combinazione riduce efficacemente il beccheggio sulle superfici irregolari, garantendo un comportamento uniforme, stabile e quindi più intuitivo. Questo nuovo schema della sospensione, inoltre, permette l’eliminazione della barra stabilizzatrice, e questo accorgimento consente una maggiore escursione delle sospensioni, garantendo un assorbimento più fluido sulle sconnessioni.

Queste modifiche migliorano l’aderenza degli pneumatici, e cambiano il comportamento da neutro con tendenza al sovrasterzo a neutro leggermente sottosterzante. La disposizione del motore longitudinale a trazione posteriore, bilancia in modo ottimale questo nuovo assetto rendendolo neutro e regalando una sensazione di agilità durante la percorrenza delle curve, grazie alla risposta sempre prevedibile alla modulazione della potenza e agli angoli di sterzo impartiti. I miglioramenti apportati al sistema di sospensioni incarnano l’impegno di Mazda nei confronti della filosofia Jinba Ittai, in cui l’auto e il guidatore si muovono in perfetta armonia, offrendo un’esperienza di guida coinvolgente e piacevole.

Nel modello CX-60 2025 il servosterzo elettrico a doppio pignone è stato modificato per garantire una solida e coerente reazione tra angolo del volante e il movimento delle ruote anteriori. Il supporto di servoassistenza è stato leggermente aumentato. Il risultato di queste modifiche è quello di ottenere una sterzata diretta e pulita, fornendo insieme alle nuove sospensioni un controllo più preciso e rassicurante. La nuova geometria delle sospensioni inoltre migliora efficacemente il ritorno dello sterzo nelle manovre a bassa e bassissima velocità, riducendo lo sforzo di manovra e il comfort durante la guida in città.

Il KPC (Kinematic Posture Control) la tecnologia esclusiva di Mazda che sfrutta la disposizione longitudinale della meccanica, stabilizzando la postura del veicolo in curva, è stato modificato per integrarsi alla perfezione con la nuova geometria delle sospensioni. Anche il sistema AWD che gestisce la trazione sulle quattro ruote in modo puntuale e preciso, modificando il proprio intervento a seconda delle modalità di guida scelte è stato evoluto per adattarsi con efficacia al nuovo assetto e comportamento di guida. Oltre a queste modifiche anche motore e cambio beneficiano di due anni di studi e l’insieme ora garantisce una sensazione di compattezza e silenziosità migliorate contribuendo in modo efficace al comfort e al piacere di guida.

Il Jinba Ittai è la cifra distintiva di tutte le vetture Mazda: un’armonia perfetta tra auto e guidatore, immediatamente percepibile fin dai primi chilometri e capace di regalare sensazioni sempre più profonde con il passare del tempo alla guida. Ogni viaggio si trasforma così in un’esperienza unica. Per permettere ai clienti di sperimentare appieno questa filosofia, Mazda introduce il Master Test Drive, un’esperienza esclusiva pensata per scoprire il nuovo Mazda CX-60 2025 nel modo più autentico. Non una semplice prova su strada, ma un percorso immersivo, studiato per valorizzare ogni innovazione introdotta e offrire una percezione chiara e approfondita delle qualità dinamiche della vettura.

L’esperienza inizia con un’accoglienza dedicata e un’introduzione delle novità del CX-60 2025, proseguendo con la prova su strada, momento in cui il guidatore, affiancato da un esperto Mazda, può cogliere appieno il piacere di guida Jinba Ittai, apprezzando la precisione dello sterzo, il comfort delle nuove sospensioni e la reattività delle motorizzazioni. Prenotare il Master Test Drive è semplice: basta cliccare al seguente link https://www.mazda.it/modelli/mazda-cx-60/testdrive/ inserire i propri dati e si verrà ricontattati per fissare un appuntamento presso la concessionaria Mazda più vicina. Un’esperienza esclusiva che va oltre la semplice prova su strada, trasformando il test drive in un momento di qualità alla scoperta dell’identità più vera di Mazda.

CX-60 2025 è disponibile in due motorizzazioni ibride diesel e-Skyactiv D da 200 RWD e 249CV AWD e nella versione ibrida Plug In AWD da 327 CV. Il prezzo di listino di CX-60 2025 parte da 53.850 euro per la versione Prime Line con motorizzazione e-Skyactiv D 200 CV fino ad arrivare a 71.550 euro per la versione Takumi Plus con motorizzazione e-Skyactiv D 249 CV. Si amplia l’offerta commerciale che, oltre al finanziamento Mazda Advantage con 3.500 euro di sconto, aggiunge la rata di Mazda Rent di 479 euro.

L’offerta prevede un canone di noleggio di 479 euro al mese (Iva esclusa), per 36 canoni mensili e un anticipo di 6.000 euro. Rimane ancora valida l’offerta sulle precedenti unità in stock che prevede uno sconto fino a 8.250 euro. Con l’arrivo del modello 2025, il CX-60 riceve miglioramenti nel line up, con le nuove versioni Homura e Takumi Plus che rappresentano il massimo in termini rapporto prezzo/ equipaggiamento, nuovi interni per la versione Homura, nuovi colori come l’elegante Zircon Sand Metallic e un nuovo feeling di guida e comportamento stradale, che riafferma l’amore di Mazda per la guida e per rendere ogni viaggio un’esperienza piacevole e appagante.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).