Mazda CX-80 “Best in Class” tra i grandi SUV secondo Euro NCAP

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda CX-80 è stata proclamata “Best in Class” grandi SUV da Euro NCAP nella sua ultima serie di test. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l’impegno del marchio giapponese in tema di sicurezza e innovazione. Nel 2024, Euro NCAP ha sottoposto ai test un totale di 44 auto, inclusa la Mazda CX-80, che è emersa come la migliore nella categoria grandi SUV precedendo l’Audi Q6 e-tron. Questo riconoscimento ribadisce l’impegno e la dedizione di Mazda nel garantire ai suoi clienti il massimo livello di sicurezza. La Mazda CX-80 ha ottenuto un’eccezionale valutazione del 92% nella sicurezza degli occupanti adulti, con punteggio pieno nei test di impatto laterale e posteriore. Ha registrato un impressionante 88% nella sicurezza dei bambini, garantendo il massimo livello di protezione. Inoltre, ha ottenuto una valutazione dell’84% per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, evidenziando l’attenzione della marca per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Infine, ha ottenuto un punteggio del 79% nei sistemi di assistenza alla sicurezza, dimostrando l’impegno di Mazda nell’equipaggiare i suoi veicoli con le più avanzate tecnologie di protezione.

Le straordinarie prestazioni in tema di sicurezza della Mazda CX-80 si aggiungono al suo comfort, alla sua praticità e alla sua versatilità, il che la rende un modello di spicco nel segmento dei SUV a sette posti. Realizzato in Giappone, questo modello di punta incarna l’eccellenza nel design e nell’ingegneria di Mazda. Le sue eccezionali valutazioni in termini di sicurezza riflettono la dedizione di Mazda per la sicurezza dei propri clienti. La valutazione cinque stelle è supportata dall’architettura scalabile Skyactiv Multi-Solution di Mazda, che migliora la dinamica di marcia con la disposizione longitudinale del motore con una trazione integrale che parte da uno schema a trazione posteriore. Con tre file di sedili, la CX-80 è il veicolo più spazioso della gamma europea di Mazda, e offre comfort, versatilità, tecnologia avanzata e con le prestazioni su strada tipiche di Mazda.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).