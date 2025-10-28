Mazda lancia “Black is the new Black”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione di Halloween, Mazda Italia presenta la promozione esclusiva “Mazda Black is the new Black”, che celebra uno dei colori più iconici e raffinati del mondo automotive offrendo la vernice metallizzata nera in omaggio su tutta la gamma Mazda, inclusa la Nuova CX-5, recentemente introdotta in prevendita.

La promozione sarà valida per un periodo limitato, dal 27 ottobre all’8 novembre. Mazda ha da sempre posto una particolare attenzione alla qualità e alla profondità delle proprie verniciature, considerate una vera e propria estensione del linguaggio stilistico della Casa giapponese.

Nel concetto di Kodo Design – Soul of Motion, ogni superficie è studiata per catturare e riflettere la luce in modo dinamico, restituendo vitalità e intensità alle forme della carrozzeria. La finitura nera metallizzata amplifica questa filosofia estetica, esaltando l’eleganza e la purezza delle linee. Il colore scuro, infatti, valorizza la scultura delle superfici, attenuando i contrasti con gli elementi neri – come cornici e guarnizioni – e accentuando invece quelli con i dettagli cromati.

Il risultato è una percezione visiva di profondità e raffinatezza, che sottolinea la capacità di Mazda di coniugare design e artigianalità in ogni modello.

Il valore della promozione varia in funzione del modello: dai 700 euro per Mazda3 fino a 1.050 euro per Mazda CX-60 e CX-80. Inoltre, su tutta la gamma con vernice nera metallizzata è disponibile un minitasso promozionale con TAN 3,99% e TAEG 5,72%. Il cliente potrà scegliere tra vetture in pronta consegna oppure configurazioni da ordinare in fabbrica. Farà fede la data del contratto di acquisto, che dovrà essere sottoscritto entro sabato 8 novembre.

