Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è l’ibrida plug-in dell’anno per “What Car?”

ROMA (ITALPRESS) – La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è stata eletta ibrida plug-in dell’anno alle premiazioni 2024 della rivista inglese “What Car?”. Dopo essersi affiancata lo scorso autunno alla Mazda MX-30 100% elettrica, l’esclusiva Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ibrida plug-in di serie è ora disponibile nelle concessionarie italiane. La Mazda MX-30 R-EV è l’ibrida plug-in che offre nuovi modi di utilizzare un’auto come vettura elettrica, dispone di una batteria da 17,8 kWh e un’autonomia in solo elettrico fino a 85 km (fino a 110 km nel ciclo urbano); mentre, per consentire viaggi più lunghi senza problemi di autonomia o di ricarica, ricorre all’esclusiva tecnologia del motore rotativo Mazda, con il nuovo motore a benzina a rotore singolo da 830 cc in qualità di generatore di energia. Senza alcun collegamento meccanico tra il motore endotermico e le ruote, l’unità rotativa agisce come un range extender, assicurando che la Mazda MX-30 R-EV si muova sempre attraverso il motore elettrico per offrire un’esperienza di guida senza soluzione di continuità.

Commentando il premio di What Car? Awards il suo direttore, Steve Huntingford, ha dichiarato: “La Mazda MX-30 R-EV combina una maneggevolezza divertente con un comportamento ben controllato, mentre i suoi interni personali e di classe sono dotati di uno dei sistemi di infotainment in circolazione più facili da usare. Abbiamo anche riscontrato che nell’uso reale la MX-30 R-EV è molto più parca nei consumi di benzina rispetto alle PHEV più grandi sue rivali. E, a differenza loro, ha economicamente senso non solo come auto aziendale, ma anche come acquisto privato molto conveniente”.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

