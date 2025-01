Medici, Filippo Anelli riconfermato presidente della Fnomceo

ROMA (ITALPRESS) – Filippo Anelli è stato riconfermato alla Presidenza dei medici italiani. Si è infatti conclusa con la sua nomina a Presidente la tre giorni elettorale che, da venerdì ad oggi a Roma, nella sede di via Ferdinando di Savoia, ha visto i Presidenti degli Ordini territoriali e quelli delle Commissioni Albo Odontoiatri esprimere le proprie preferenze per il rinnovo dei vertici della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Vicepresidente è stato confermato Giovanni Leoni, Segretario Roberto Monaco, mentre il nuovo Tesoriere è Brunello Pollifrone, Presidente Cao di Roma. Tutti, così come Anelli, sono stati eletti all’unanimità dai componenti del nuovo Comitato Centrale.

Record l’affluenza: a votare, 105 presidenti d’Ordine su 106 e tutti e 106 i presidenti delle Cao.

En plein, per i componenti medici del Comitato Centrale, per la lista “Innovare la Professione”, guidata dal Presidente uscente Anelli, eletta con l’80% delle preferenze. Finisce 8 a 1, invece, la corsa per la Commissione Albo Odontoiatri, a favore della lista “Unità e cambiamento”, capitanata da Andrea Senna, che vede tra i nove più votati anche il Presidente uscente, Raffaele Iandolo.

E proprio Senna (Presidente Cao Milano) è stato eletto, all’unanimità, Presidente della Cao nazionale; vicepresidente Nicola Cavalcanti (Presidente Cao Bari) , Segretario Antonio Natale (Presidente Cao Siena).

“La Fnomceo, così come gli Ordini che la compongono – ha dichiarato Anelli – grazie alla natura di soggetti esponenziali di corpi professionali ad appartenenza necessaria, medici e odontoiatri, hanno contribuito in maniera sostanziale a raggiungere elevati livelli di tutela della salute nel nostro Paese, attraverso il Servizio sanitario nazionale o la libera professione. Ed è proprio il Servizio sanitario nazionale a rappresentare uno strumento straordinario di democrazia, in quanto consente ai cittadini di poter ottenere la tutela della salute, diritto fondamentale previsto dalla Costituzione”.

“Se ai cittadini chiediamo – ha continuato – quale sia l’emergenza più critica la risposta è la sanità, con le liste d’attesa e la fuga dei professionisti dal Servizio sanitario nazionale, che porta alla carenza di personale sanitario. D’altro canto, il disagio dei medici è accentuato dalla carenza dei professionisti, dai carichi di lavoro e da un definanziamento costante. In questo contesto, va ringraziato il ministro Orazio Schillaci, medico, per il suo impegno per sostenere il Servizio sanitario nazionale e i professionisti, impegno che va sorretto e rafforzato”.

“Si apre per gli Odontoiatri una nuova stagione – ha affermato Andrea Senna – in sinergia con la componente medica. Tutti insieme dobbiamo lavorare per realizzare il nostro programma e far evolvere le nostre professioni”.

Tra i punti programmatici del nuovo Comitato Centrale, che rimarrà in carica sino al 2028, l’adozione del nuovo Codice di Deontologia Medica, attualmente in fase di revisione.

