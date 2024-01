Medio Oriente, Tajani “Obiettivo impedire che conflitto si allarghi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il primo obiettivo politico dell’Italia e del G7, è impedire che il conflitto a Gaza si allarghi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Rainews 24. “Ci auguriamo che prevalga il consenso fra tutti, anche a Teheran che non deve più sostenere i ribelli yemeniti, e a Gerusalemme dov’è giusto che il governo difenda i suoi interessi ma senza colpire la popolazione civile a Gaza”, ha aggiunto. Per Tajani “l’unica soluzione per stabilizzare il Medio Oriente è uno Stato palestinese libero e indipendente che riconosca il diritto di Israele a esistere. E’ l’unico obiettivo che può garantire la stabilità. Sarà difficile da raggiungere, ma non bisogna demordere. Non bisogna mai arrendersi, alla fine la pace prevale sempre sul male e sulla guerra”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –