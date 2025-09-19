Mediobanca: adesioni Opas Mps salgono al 70,5%, superata soglia 66,67%

1 minuto per la lettura
Milano, 19 set. (askanews) – Mps supera la soglia del 66,67% del capitale di Mediobanca che le permette così di controllare anche l’assemblea straordinaria e poter deliberare la fusione tra i due istituti. Al quarto giorno di riapertura dei termini dell’Opas le adesioni sono infatti salite al 70,48%, informa una nota di Borsa Italiana. La quota può ulteriormente salire visto che per aderire c’è tempo fino a lunedì 22 settembre.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA