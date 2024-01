Medvedev in semifinale agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Per la terza volta in carriera Daniil Medvedev approda nelle semifinali degli Australian Open. Il russo, terza testa di serie, ha sconfitto in quasi quattro ore di gioco Hubert Hurkacz, numero 9 del seeding, per 7-6(4) 2-6 6-3 5-7 6-4. Medvedev, che al Melbourne Park vanta le finali raggiunte e perse nel 2021 e nel 2022, attende ora il vincente della sfida fra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Nella parte alta del tabellone, invece, la semifinale fra Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Nel tabellone femminile continua intanto la favola di Dayana Yastremska che, partita dalle qualificazioni, raggiunge le semifinali. La 23enne ucraina raccoglie l’ottavo successo nelle ultime tre settimane al Melbourne Park piegando alla Rod Laver Arena la più giovane rivale, la 19enne Linda Noskova, per 6-3 6-4. Ex numero 21 del mondo e oggi in 93esima posizione, la Yastremska troverà dall’altra parte della rete una fra Zheng Qinwen e Anna Kalinskaya. La tennista ucraina è la quinta giocatrice dell’Era Open a raggiungere le semifinali di un Major partendo dalle qualificazioni, la seconda a Melbourne dopo Christine Dorey nel 1978. Più recenti invece gli esempi di Nadia Podoroska (Roland Garros 2020) e soprattutto Emma Raducanu, capace poi di vincere gli Us Open 2021.

Continua anche la marcia di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone del doppio. Al terzo Slam come coppia il bolognese ed il torinese hanno conquistato per la prima volta un posto in semifinale: i due azzurri hanno battuto nei quarti per 7-5 6-4, in poco più di un’ora e mezza di partita, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, ottave teste di serie.

Prossimo ostacolo un’altra coppia tedesca, quella formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, che hanno avuto la meglio per 6-4 7-6(3) sui polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski, settimi favoriti del seeding.

Bolelli-Vavassori sono la seconda coppia azzurra capace di arrivare così avanti a Melbourne dopo Bolelli/Fognini che ci riuscirono nel 2013 e di nuovo nel 2015, l’anno dello storico trionfo. Ed è la 12esima semifinale per una coppia tutta italiana al penultimo atto di uno Slam, la 14esima con un italiano in campo.

