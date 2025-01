Meloni a Cecilia Sala: ora devi stare serena, sei stata forte

Roma, 8 gen. (askanews) – “Adesso devi solo stare serena, non dire niente. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte”. Così la premier Giorgia Meloni ha accolto Cecilia Sala a Ciampino.

“Grazie”, le ha detto la giornalista detenuta nel carcere iraniano di Evin, e la presidente del Consiglio le ha risposto: “E figuriamoci”.

Con Meloni all’aeroporto erano presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.