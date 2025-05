Meloni a Samarcanda, l’incontro con il presidente uzbeko Mirziyoyev

Samarcanda, 29 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Samarcanda dove ha incontrato il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.Dopo l’accoglienza al centro congressi e gli onori militari, si è tenuto un colloquio tra i due, che sarà seguito dalla cerimonia per la firma degli accordi tra i due paesi e da una colazione di lavoro con Mirziyoyev.Nel primo pomeriggio la premier parteciperà alla cerimonia di piantumazione di un albero, seguita dalla visita culturale della Piazza del Registan. Poi Meloni partirà per Astana in Kazakhstan dove parteciperà, tra le altre cose, all’Astana International Forum.